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В Черкассах схватили злоумышленника, который убил депутата облсовета от "Батькивщины"

В Черкассах схватили злоумышленника, который убил депутата облсовета от "Батькивщины" (41)

Еспресо TV 2018.05.25 08:05
фото: Нацполіція 25 мая, 2018, 07:31 В Черкассах знешкодли злоумышленника, который устроил стрельбу 24 мая и убил депутата областного совета Сергея Гуру Об этом сообщает глава Нацполиции Сергей Князев, передает сайт Нацполиции. "Около 18 часов в полицию Черкасс поступило сообщение о вооруженном нападении на помещение одного из местных всеукраинских объединений. Согласно полученному сообщению, к зданию по улице Крещатик в Черкассах
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