В ресторане в Торонто подорвали бомбу (36)

Спектр Новости 2018.05.25 10:44

В результате взрыва в индийском ресторане "Бомбей-Бхель" города Миссиссога, Канада, ранены 15 человек, трое из них - в критическом состоянии. Как сообщили на СВС, трое особо пострадавших были доставлены в больницу Торонто, так как получили "критические травмы от взрыва". "Медики на площади с несколькими пациентами при взрыве в Миссиссоге", - сообщили на аккаунте больницы в Twitter. Официальной причины взрыва или даже предпологаемого места возникновения