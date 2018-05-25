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Фокус: Украина

В ресторане в Торонто подорвали бомбу (36)

Спектр Новости 2018.05.25 10:44
В результате взрыва в индийском ресторане "Бомбей-Бхель" города Миссиссога, Канада, ранены 15 человек, трое из них - в критическом состоянии. Как сообщили на СВС, трое особо пострадавших были доставлены в больницу Торонто, так как получили "критические травмы от взрыва". "Медики на площади с несколькими пациентами при взрыве в Миссиссоге", - сообщили на аккаунте больницы в Twitter. Официальной причины взрыва или даже предпологаемого места возникновения
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