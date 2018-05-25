В ресторане в Торонто подорвали бомбу (36)

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- В Канаде в ресторане взорвалась бомба, ранены 15 человек : Телеграф.com.ua 10:13
- В Канаде неизвестные взорвали бомбу в ресторане: пострадали более 15 человек : NewsMir.info 10:11
- В Канаде на территории ресторана произошел взрыв: около 15 человек пострадали : ДнепрCity.net 10:09
- В канадском ресторане прогремел взрыв: 15 пострадавших : "Наша газета" (Луганск) 10:07
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- В Канаде взорвали бомбу в ресторане, пострадали по меньшей мере 15 человек : 112.ua 10:00
- В Канаде прогремел взрыв в ресторане, есть пострадавшие - ФОТО : УРА-Информ 09:58
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- Взрыв в канадском ресторане: пострадали десятки людей. Фото : РепортерUA 09:41
- В канадском ресторане прогремел взрыв: 15 пострадавших : MIGnews.com.ua 09:38
- В результате взрыва в ресторане в Канаде пострадали 15 человек (ФОТО) : Комментарии.UA 09:32
- В Канаде прогремел взрыв в индийском ресторане: не менее 15 человек пострадали, 3 - в критическом состоянии. ФОТО : УкропNews.com 09:22
- В Канаде прогремел взрыв в ресторане: 15 пострадавших : Arena.press 09:12
- В Канаде прогремел взрыв в ресторане, 15 раненых : NewsMir.info 09:11
- В одном из ресторанов Канады произошел взрыв, 15 человек ранены : Новое Время 09:10
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- В Канаде прогремел взрыв в ресторане: пострадали более десятка человек : NewsOne 09:09
- В Канаде прогремел взрыв в ресторане: 15 пострадавших : Bigmir)net Новости 09:08
- В Канаде прогремел взрыв в ресторане, 15 раненых : Страна.ua 09:02
- Взрыв в одном из ресторанов Канады: 15 пострадавших [фото] : Комсомольская Правда в Украине 09:01
- В Канаде прогремел взрыв в ресторане, пострадали 15 человек : УкрОП.org 08:57
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- В Канаде прогремел взрыв в ресторане: 15 пострадавших : Корреспондент.net 08:31