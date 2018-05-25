Бывший охранник "Моторолы" воюет под Горловкой на стороне ВСУ - журналист (фото) (46)

УНИАН 2018.05.25 09:48

Евгений Листопад покинул "Моторолу" в 2015-м, бежал из "ДНР", получил амнистию и уже два года защищает Украину. Facebook Андрей Цаплиенко Бывший охранник главаря боевиков "Моторолы" Евгений Листопад воюет под Горловкой на стороне ВСУ. Об этом сообщил украинский военный журналист Андрей Цаплиенко на странице в Facebook. Читайте такжеПоявилось первое видео с места ликвидации командира боевиков "Мамая"