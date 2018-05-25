Золотовалютные резервы НБУ выросли в 3,5 раза,- Порошенко (47)

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- Порошенко назвал размер золотовалютных резервов НБУ : Bigmir)net Финансы 16:16
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- Назван актуальный размер золотовалютных резервов НБУ : Hronika.info 14:41
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- Порошенко назвал размер золотовалютных резервов НБУ : РИА Мелитополь 14:35
- ЕБРР выразил готовность войти в долю капитала в "Ощадбанке" : РБК-Україна 14:11
- Порошенко: Золотовалютные резервы НБУ превышают 18 миллиардов долларов : Городской Дозор 14:02
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