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Фокус: Украина

Золотовалютные резервы НБУ выросли в 3,5 раза,- Порошенко (47)

Перший Діловий 2018.05.25 13:34
На данный момент золотовалютные резервы Национального банка Украины насчитывают 18 миллиардов долларов. Об этом сообщил гарант Конституции Украины Петр Порошенко, в рамках заседания Национального инвестиционного совета. По его словам, в какой-то момент в 2015 году резервы снизились до 5,5. Однако теперь они выросли почти в 3,5 раза. "Сегодня в стране действуют 82 "устойчивых и платежеспособных банка", 39 из
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