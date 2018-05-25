Золотовалютные резервы НБУ выросли в 3,5 раза,- Порошенко (47)

Перший Діловий 2018.05.25 13:34

На данный момент золотовалютные резервы Национального банка Украины насчитывают 18 миллиардов долларов. Об этом сообщил гарант Конституции Украины Петр Порошенко, в рамках заседания Национального инвестиционного совета. По его словам, в какой-то момент в 2015 году резервы снизились до 5,5. Однако теперь они выросли почти в 3,5 раза. "Сегодня в стране действуют 82 "устойчивых и платежеспособных банка", 39 из