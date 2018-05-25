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Дуа Липа опубликовала фотографии с НСК "Олимпийский"

Дуа Липа опубликовала фотографии с НСК "Олимпийский" (43)

Большой Киев 2018.05.25 15:01
Британская певица примет участие в открытии финала Лиги чемпионов в Киеве Британская поп-певица Дуа Липа, которая 26 мая откроет финал Лиги чемпионов в Киеве, приехала в столицу. Артистка уже побывала на НСК "Олимпийский", где ей предстоит выступить перед финальным матчем в субботу.
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