Дуа Липа опубликовала фотографии с НСК "Олимпийский" (43)

Большой Киев 2018.05.25 15:01

Британская певица примет участие в открытии финала Лиги чемпионов в Киеве Британская поп-певица Дуа Липа, которая 26 мая откроет финал Лиги чемпионов в Киеве, приехала в столицу. Артистка уже побывала на НСК "Олимпийский", где ей предстоит выступить перед финальным матчем в субботу.