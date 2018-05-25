Генпрокуратура хочет снять неприкосновенность с одиозного криворожского нардепа (153)

Krivbass.city 2018.05.25 14:54

2018-05-25 14:53:00 Депутат из Кривого Рога Александр Вилкул может лишиться неприкосновенности и угодить за решетку, передает krivbass.city. С "легкой" руки Генеральной прокуратуры Украины, а точнее генпрокурора Юрия Луценко в Раду внесено представление о снятии с нашего земляка депутатской неприкосновенности, чтобы наказать его за деяния, которые он совершал находясь на посту главы Днепропетровской ОГА в 2011-2012 году.