Система оформления биометрических паспортов заработала после сбоя (44)

- Система оформления биометрических паспортов восстановила работу : УРА-Информ 18:58
- В ГМС заявили о проблемах с оформлением биометрических паспортов : FM-TV 18:36
- Система оформления биометрики уже работает без перебоев - ДМС : Укринформ 18:17
- В Украине сбилась система для оформления биометрических паспортов : УРА-Информ 17:58
- Миграционная служба объявила о сбоях в системе оформления биометрических паспортов : ТВі 17:54
- Ученые опасаются разрушения античного склепа Деметры в Керчи (+фото) : Крым.Реалии RFE/RL 17:54
- В миграционной службе произошел компьютерный сбой при оформлении биометрических паспортов : Комсомольская Правда в Украине 17:46
- Система оформления биометрических паспортов заработала после сбоя : Инфолайн 17:43
- Система оформления биометрических паспортов дала сбой : Шиповник.ua 17:40
- В системе оформления биометрических паспортов произошел сбой : Realist.online 17:33
- В пятницу не работала система оформления биометрических паспортов : Дело.ua 17:32
- Система оформления биометрических паспортов заработала после сбоя : Українські національні новини 17:18
- Система оформления биометрических паспортов заработала после сбоя : ПрессОрг24 17:17
- Временные осложнения с оформлением биометрических паспортов : Взгляд.ua 17:17
- Дала сбой система оформления биометрических паспортов : Arena.press 17:12
- В Украине возникли проблемы с оформлением биометрических паспортов : From-UA.com 17:04
- В системе оформления биометрических паспортов произошел сбой : Телеканал новин "24" 17:00
- Николаевцев предупреждают о проблемах с изготовлением загранпаспортов : Николаевские Известия 16:48
- Сбой в системе Государственной миграционной службы: названы причины : IT обозрение 16:48
- Система оформления биометрических паспортов в Украине дала сбой : ПрессОрг24 16:47
- В ГМС сообщили о компьютерном сбое при оформлении биометрических паспортов : Страна.ua 16:47
- Сбой в системе Государственной миграционной службы: названы причины : InternetUA 16:46
- В системе оформления биометрических документов произошел сбой : Електронні Вісті 16:45
- У Миграционной службы возникли проблемы с оформлением биометрических паспортов : Гуру.ua 16:41
- В системе оформления биопаспортов произошел сбой : Sharij.net 16:40
- ПРООН шукає Спеціаліста в сфері мобілізації громади : Громадський простiр 16:40
- Пантіч може стати гравцем Олімпіакоса : Футбол 24 16:34
- В ГМС заявили о проблемах с оформлением биометрических паспортов : Finance.UA 16:34
- Система оформления биометрических паспортов в Украине дала сбой : Українські національні новини 16:33
- В системе оформления биометрических паспортов произошел сбой : Новости Луганска 16:21
- В ГМС сообщили о проблемах в работе системы оформления биометрических паспортов : Arena.press 16:12
- Битва за Антикорупційний суд: як Рада провела тиждень : Слово і Діло 16:12
- У Миграционной службы возникли проблемы с оформлением биометрических паспортов : Сегодня.ua 16:12
- У системы оформления биометрических документов произошел сбой : Аргументы и Факты Украина 16:08
- В ГМС сообщили о сбое в системе оформления биометрических паспортов : ГолосUA 16:05
- Дала сбой система оформления биометрических паспортов : Фокус 16:04
- В системе оформления биометрических паспортов произошел сбой : Версии.com 16:01
- В системе выдачи биометрических паспортов произошел сбой : Вечерний Харьков 16:00
- Сегодня будет проблематично оформить биометрический паспорт : RUpor.info 15:41
- Биометрические паспорта: в системе выдачи произошел сбой : Подробности.ua 15:39
- В Миграционной службе возник сбой в системе оформления биометрических документов : DsNews 15:33
- В ГМС заявили о сбое в системе оформления биометрических паспортов : NewsMir.info 15:11
- В ГМС сообщили о проблемах в работе системы оформления биометрических паспортов : РБК-Україна 15:11
- Получить биометрический паспорт стало сложнее: что произошло : Politeka 15:10
- В ГМС заявили о сбое в системе оформления биометрических паспортов : NewsOne 15:09
- В системе выдачи биометрических паспортов произошел сбой : LB.ua 15:07
- В системе оформления биометрических паспортов произошел сбой : ForUm 15:04
- В системе оформления биометрических паспортов произошел сбой : Укринформ 14:33