Система оформления биометрических паспортов заработала после сбоя (44)

Українські національні новини 2018.05.25 17:18

КИЕВ. 25 мая. УНН. Система оформления биометрических паспортов заработала после сбоя. Об этом сообщает пресс-служба ГМС Украины в Facebook, передает УНН. "По состоянию на 15:30 система работает в штатном режиме, как на оформление, так и на выдачу документов", - говорится в сообщении. Напомним, ранее в ГМС сообщили об осложнениях в работе системе оформления биометрических паспортов. "Из-за выхода из строя сетевого оборудования, подразделения, которые