С начала войны на востоке Украины без вести пропали 33 ребенка (42)

UATV 2018.05.25 19:14

По состоянию на апрель ненайденными остаются 57 детей по всей Украине Фото UATV За время конфликта на востоке Украины без вести пропали 56 детей, 33 из них до сих пор находятся в розыске. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. В течение 2017 года территориальным подразделениям Нацполиции Украины поступило 8124 сообщения об исчезновении детей.