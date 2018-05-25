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Источник в РФ подтвердил, что в Крыму есть шесть ядерных боеголовок - Джемилев

Источник в РФ подтвердил, что в Крыму есть шесть ядерных боеголовок - Джемилев (37)

Центр журналистских расследований 2018.05.25 17:46
На объекте под усиленной охраной оккупационных войск в Крыму хранится несколько ядерных боеголовок. Есть основания так утверждать, однако ни украинская разведка, ни НАТО четко не подтверждают его наличия в Крыму. Об этом рассказал в интервью "Укринформу" лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев, передает Центр журналистских расследований. По информации политика, есть источник из Москвы, который подтвердил наличие
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