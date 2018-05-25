Лидер группы "Ленинград" Шнуров заявил о разводе с женой (37)

ТСН.ua 2018.05.25 18:14

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, который в клипе раздел популярную актрису, заявил о разводе с женой. Такое заявление певец опубликовал в своем Instagram. Публикация вот Shnurov Sergey (@shnurovs) 25 Май 2018 в 6:38 PDT "С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение расстаться.