Мустафа Джемилев: "Россия тайно переселила в Крым уже миллион своих граждан" (39)

Hyser 2018.05.25 18:50

Автор: Оксана Хаверчук Россия украдкой переселила в оккупированный ею Крыму уже около миллиона своих граждан. Об этом в интервью источнику сообщил народный депутат и лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев. По его словам, массовое заселение властями РФ украинского Крыма - не что иное, как принудительная смена демографии полуострова, что приравнивается к военным преступлениям. "Принудительная смена демографического состава на оккупированной