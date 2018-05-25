Власть хочет получить право проводить обыски у моей семьи и друзей, - Вилкул (36)

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- Вилкул: Я не боюсь говорить правду, поэтому "подання" ГПУ - очередная попытка власти надавить на меня и ограничить мою политическую активность : 057.ua Харьков 21:01
- Вилкул: Я не боюсь говорить правду, поэтому "подання" ГПУ - очередная попытка власти надавить на меня и ограничить мою политическую активность : 0512.com.ua 21:01
- Вилкул: Я не боюсь говорить правду, поэтому "подання" ГПУ - очередная попытка власти надавить на меня и ограничить мою политическую активность : 0552.ua Херсон 21:01
- Вилкул: Я не боюсь говорить правду, поэтому "подання" ГПУ - очередная попытка власти надавить на меня и ограничить мою политическую активность : 0564.ua Кривой Рог 21:01
- Вилкул: Я не боюсь говорить правду, поэтому "подання" ГПУ - очередная попытка власти надавить на меня и ограничить мою политическую активность : 048.ua 21:00
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- Вилкул: Я не боюсь говорить правду, поэтому "подання" ГПУ - очередная попытка власти надавить на меня и ограничить мою политическую активность : Олександр Вілкул 20:12
- Вилкул ответил на представление Генпрокуратуры о снятии с него депутатской неприкосновенности : ГолосUA 20:05
- Вилкул ответил на представление Генпрокуратуры о снятии с него депутатской неприкосновенности : Фраза.ua 20:04
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- Вилкул: Я не боюсь говорить правду, поэтому "подання" ГПУ - очередная попытка власти надавить на меня и ограничить мою политическую активность : From-UA.com 19:34
- Вилкул: Я не боюсь говорить правду, поэтому "подання" ГПУ - очередная попытка власти надавить на меня : Гордон 19:05
- Вилкул: Я не боюсь говорить правду, поэтому "подання" ГПУ - очередная попытка власти надавить на меня и ограничить мою политическую активность : Gazeta.ua 19:05
- Вилкул: Генпрокуратура не ставит задачу доказать мою виновность в суде : Українські національні новини 19:03
- Вилкул: Я не боюсь говорить правду, поэтому "подання" ГПУ - очередная попытка власти надавить на меня и ограничить мою политическую активность : Кстати+ 18:55
- Вилкул: Я не боюсь говорить правду, поэтому "подання" ГПУ - очередная попытка власти надавить на меня и ограничить мою политическую активность : Кривбасс On-Line 18:54
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- Вилкул: Я не боюсь говорить правду, поэтому "подання" ГПУ - очередная попытка власти надавить на меня и ограничить мою политическую активность : Днепр Вечерний 18:28
- Александр Вилкул: Я не боюсь говорить правду, поэтому "подання" ГПУ - очередная попытка власти надавить на меня и ограничить мою политическую активность : Опозіційний блок 18:20
- Вилкул: Я не боюсь говорить правду, поэтому "подання" ГПУ - очередная попытка власти надавить на меня и ограничить мою политическую активность : NewsMir.info 18:11
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- Вилкул: Я не боюсь говорить правду, поэтому "подання" ГПУ - очередная попытка власти надавить на меня и ограничить мою политическую активность : Подробности.ua 18:10
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- Вилкул: Я не боюсь говорить правду, поэтому "подання" ГПУ - очередная попытка власти надавить на меня и ограничить мою политическую активность : Комсомольская Правда в Украине 18:01
- Вилкул: Я не боюсь говорить правду, поэтому "подання" ГПУ - очередная попытка власти надавить на меня : 112.ua 18:00
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