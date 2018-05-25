Какой будет погода на финале Лиги чемпионов (2)

Статус 2018.05.25 19:54
В субботу, 26 мая, когда в Киеве будет проходить финал Лиги чемпионов УЕФА,
будет ожидаться комфортная и ясная погода.
Об этом говорится в прогнозе экспертов Украинского гидрометеорологического
центра.
Отмечается, что 26 мая в части Украины, - в южных и западных областях, -
пройдут дожди, в то время как остальная территория останется без осадков.
В Киеве днем ожидается теплая комфортная температура на уровне в 21-23
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