Какой будет погода на финале Лиги чемпионов (2)

Статус 2018.05.25 19:54

В субботу, 26 мая, когда в Киеве будет проходить финал Лиги чемпионов УЕФА, будет ожидаться комфортная и ясная погода. Об этом говорится в прогнозе экспертов Украинского гидрометеорологического центра. Отмечается, что 26 мая в части Украины, - в южных и западных областях, - пройдут дожди, в то время как остальная территория останется без осадков. В Киеве днем ожидается теплая комфортная температура на уровне в 21-23