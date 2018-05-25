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Фокус: Украина

Какой будет погода на финале Лиги чемпионов (2)

Статус 2018.05.25 19:54
В субботу, 26 мая, когда в Киеве будет проходить финал Лиги чемпионов УЕФА, будет ожидаться комфортная и ясная погода. Об этом говорится в прогнозе экспертов Украинского гидрометеорологического центра. Отмечается, что 26 мая в части Украины, - в южных и западных областях, - пройдут дожди, в то время как остальная территория останется без осадков. В Киеве днем ожидается теплая комфортная температура на уровне в 21-23
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2018.05.26 (2)

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