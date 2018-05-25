Дипломаты сделают все для скорейшего проведения саммита США-КНДР - Мэттис (1)

Зеркало недели. Украина 2018.05.25 21:16

Сохраняется высокая вероятность того, что саммит все-таки состоится в заявленный срок - 12 июня. Руководитель Пентагона уверен, что дипломаты делают все возможное для организации саммита ╘ Посольство Украины в СШАFacebook Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что дипломаты продолжают работать над подготовкой саммита президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, поэтому сохраняется вероятность, что встреча состоится 12 июня,