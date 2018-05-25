Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Реал против Ливерпуля: все подробности подготовки к историческому финалу Лиги Чемпионов в Киеве (видео)

Реал против Ливерпуля: все подробности подготовки к историческому финалу Лиги Чемпионов в Киеве (видео) (56)

УНИАН 2018.05.25 18:17
Эта игра станет первой на территории Украины за всю историю финала Лиги Чемпионов. Реал против Ливерпуля: все подробности подготовки к историческому финала Лиги Чемпионов в Киеве 26 мая 2018 года на НСК "Олимпийский" в Киеве пройдет финальный матч Лиги Чемпионов 2017/18. За звание лучшего футбольного клуба Европы 2017/18 будут бороться Реал Мадрид и Ливерпуль.
ЛИВЕРПУЛЬ, ЧЕМПИОН, ФИНАЛ, КИЕВ, РЕАЛ, ЛИГА, Киев, Украина, Мадрид
2018.05.26 (56)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018