В Киеве сегодня могут ограничить вход на две станции метро (66)

2018.05.26 (66)2018.05.25 (20) →
- В Киеве сообщили о заминировании 5 станций метро : Капитал 15:19
- Полиция проверяет информацию о заминировании 5 станций Киевского метро : #Буквы 15:19
- Полиция решает вопрос о производстве из-за "заминирования" в метро Киева : Українські національні новини 15:17
- Полиция решает вопрос о производстве из-за "заминирования" в метро Киева : ПрессОрг24 15:16
- Пять станций киевского метро закрыты из-за сообщений о минировании : УкропNews.com 15:16
- Из-за сообщения о взрыве в столичном метро проводится эвакуация, пять станций подземки закрыты : Українські Новини 15:14
- В Киеве "заминировали" пять станций метро : Новости N 15:14
- В Киеве сообщили о заминировании 5 станций метро : Arena.press 15:12
- Дзидзьо расскажет про свой первый раз: тизер к новому фильму "DZIDZIO первый раз" : Банкомёт 15:12
- В Киеве из-за угрозы минирования закрыли пять станций метро : NewsMir.info 15:11
- Юнис Гусейнов ушел из Кяпяза : Azerifootball.com 15:11
- В Киеве "заминировали" пять станций метро : Слово і Діло 15:11
- ЧП в метро Киева, людей не выпускают из вагонов, поезда несутся без остановок: список пострадавших станций : Politeka 15:10
- В Киеве "заминировали" пять станций метро : Антикор.com.ua 15:10
- Пять станций киевского метро закрыли из-за угрозы взрыва : Подробности.ua 15:09
- Пять станций метро закрыли в Киеве из-за анонимных звонков о минировании : ОстроВ 15:09
- В киевском метрополитене сообщили подробности минирования пяти станций : NewsOne 15:08
- Полиции Киева сообщили о возможном взрыве в метро: пять станций закрыто : Аргументы и Факты Украина 15:08
- В Киеве из-за угрозы взрыва закрыли пять станций метро : "Наша газета" (Луганск) 15:07
- В Киеве сообщили о минировании пяти станций метро : Гордон 15:05
- Заминировали столичный метрополитен : Gazeta.ua 15:04
- Перед финалом Лиги чемпионов пять станций киевского метро закрыты из-за сообщений о минировании : Dynamomania.com 15:03
- В Киеве закрыли пять станций метро: ищут взрывчатку : BBC Українська служба 15:01
- В Киеве из-за угрозы минирования закрыли пять станций метро : FaceNews 15:00
- В Киеве "заминировали" пять станций метро : Маю право 14:59
- Метро в Киеве "заминировали": Люди оказались в ловушке : УкрОП.org 14:57
- В Киеве "заминировали" пять станций метро : LikeNews 14:56
- Финал Лиги чемпионов. Пять станций киевского метро закрыли из-за звонков о минировании : UA-Футбол 14:55
- Киев: перекрыты пять станций метро из-за сообщений о минировании : ТВі 14:54
- В столице "заминировали" пять станций метрополитена : КНК Медиа 14:52
- СРОЧНО: "Киевский метрополитен" сообщает об опасности! : Journalist.today 14:48
- Полиция закрыла сразу пять станций метро в Киеве из-за звонка о минировании : Страна.ua 14:47
- В Киеве пять станций метро не работают из-за сообщений о минировании : Зеркало недели. Украина 14:46
- Пять станций киевского метро закрыли из-за угрозы взрыва : УкропNews.com 14:45
- В Киеве закрыли 5 станций метро из-за сообщения о заминировании : ТСН.ua 14:43
- Пять станций столичного метро закрыли из-за угрозы взрыва : Инфолайн 14:43
- В Киеве пять станций метро не работают из-за сообщений о минировании : Сегодня.ua 14:42
- В Киеве "заминировали" сразу несколько станций метро : Hronika.info 14:41
- В Киеве пять станций метро не работают из-за сообщений о минировании : Гуру.ua 14:40
- ЧП в метро Киева, людей не выпускают из вагонов, поезда несутся без остановок: список пострадавших станций : Politeka 14:40
- В Киеве закрыли пять станций метро из-за сообщения о минировании : Bigmir)net Новости 14:38
- В Киеве из-за угрозы взрыва закрыли пять станций метро : MIGnews.com.ua 14:38
- 5 станций метро в Киеве эвакуируют из-за сообщения о заминировании : LB.ua 14:37
- В Киеве "заминировали" сразу пять станций метро : Коментарі:Київ 14:37
- Началось: в Киеве "заминировали" 5 станций метрополитена, проводится эвакуация пассажиров : ГолосUA 14:35
- На 5 станциях киевского метро ищут взрывчатку : ForUm 14:34
- В Киеве пять станций метро закрыли из-за звонка о минировании : DsNews 14:33
- Ищут бомбу: в Киеве закрыли пять станций метро : Vgorode.ua 14:33
- Самые яркие цитаты ПМЭФ-2018 : Деловой Петербург 14:33
- В Киеве "заминировали" 5 станций метро и задержали иранца, представившегося террористом : Винница Реал 14:32
- В Киеве закрыли пять станций метро : Realist.online 14:32
- Пять станций киевского метро закрыли из-за угрозы взрыва : УНИАН 14:32
- В Киеве сообщили о минировании пяти станций метро [обновляется] : Комсомольская Правда в Украине 14:31