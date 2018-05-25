В Киеве сегодня могут ограничить вход на две станции метро (66)

Еспресо TV 2018.05.25 12:04

фото: ukranews 25 мая, 2018, 11:40 В Киеве на время проведения массовых мероприятий 25 мая возможно ограничение входа пассажиров на станции "Крещатик" и "Майдан Независимости" Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен". "В связи проведения массовых мероприятий в городе ВОЗМОЖНО ограниченин (закрытие) на вход для пассажиров станций "Крещатик" и "Майдан Независимости" 24 и 25 мая 2018 года", - говорится в сообщении.