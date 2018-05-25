Венгрия требует от НАТО пересмотра всех программ в поддержку Украины (2)

Банкомёт 2018.05.25 18:12
Венгерское правительство направило официальное обращение генсеку
Североатлантического альянса Енсу Столтенбергу в отношении Украины. В нем
говорится о том, что Украина провалила реформирование и не способна
выполнять свои базовые обязательства перед Альянсом.
Об этом УП подтвердили в штаб-квартире НАТО.
Украинское государство ослабло до такой степени, что теперь оно не способна
выполнять свои базовые обязательства, в том числе обеспечивать верховенство
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