В киевской Патриархии УПЦ КП распылили слезоточивый газ, есть пострадавшие (20)

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- В помещении Украинской православной церкви распылили слезоточивый газ : Николаевские Известия 09:47
- В Киеве неизвестные распылили слезоточивый газ в помещении УПЦ КП : Инфолайн 09:43
- В Киеве неизвестные распылили слезоточивый газ в церкви, есть пострадавшая : NewsOne 09:39
- В киевской Патриархии УПЦ КП распылили слезоточивый газ, есть пострадавшие : Главред 09:35
- Неизвестные распылили слезоточивый газ в помещении УПЦ Киевского патриархата : DsNews 09:33
- В Киеве неизвестные распылили слезоточивый газ в помещении УПЦ КП : Українські національні новини 09:33
- В Киеве неизвестные распылили слезоточивый газ в помещении УПЦ КП : ПрессОрг24 09:31
- Неизвестные атаковали Киевский патриархат в столице : Телеканал новин "24" 09:30
- В помещении УПЦ КП распылили слезоточивый газ : ICTV Факти 09:06
- В помещении УПЦ КП распылили слезоточивый газ : LikeNews 08:56
- Неизвестные распылили газ в помещении Киевской Патриархии УПЦ КП : ТСН.ua 08:43
- В помещении УПЦ КП распылили слезоточивый газ : Слово і Діло 08:41
- В помещении УПЦ КП распылили слезоточивый газ : Bigmir)net Новости 08:38
- В помещении Киевской Патриархии УПЦ КП неизвестные распылили газ : Факты 08:33
- В помещении УПЦ КП распылили слезоточивый газ : Новости N 08:13
- В помещении УПЦ КП распылили слезоточивый газ : Корреспондент.net 08:01
- Как гладить вещи в два раза быстрее : Вести-UA 08:01
- Применили газ: в Киеве напали на церковь УПЦ КП : Обозреватель 07:46
- В Киеве в помещении УПЦ КП распылили слезоточивый газ : 112.ua 06:00
- Невежество, манипуляции, вранье: что вещает "церковный эксперт" Новинский : Новини онлайн 24 04:39
- В Киеве в помещении УПЦ Киевского патриархата распылили слезоточивый газ : Гордон 03:06