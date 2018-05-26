В киевской Патриархии УПЦ КП распылили слезоточивый газ, есть пострадавшие (20)

Главред 2018.05.26 09:35

Священники уже связали этот инцидент с предоставлением автокефалии украинской церкви. В Патриархии УПЦ КП распылили слезоточивый газ. interfax.com.ua В Киеве в Патриархии Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) неизвестные распылили слезоточивый газ. Как сообщается на сайте УПЦ КП, в результате пострадала монахиня. "25 мая вечером в помещении Киевского патриархата произошел хулиганский