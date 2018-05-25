"Пришло время ответить за МН17" - Влад Пономарь (5)

Спектр Новости 2018.05.25 14:44

Катастрофа MH17. Расследования JIT: "БУК" на момент выстрела, повлекшего гибель 298 людей, находился на вооружении Вооруженных Сил РФ! Рейс MH17 на Донбассе сбили из "Бука" российской 53 бригады! 1. 24 мая, Совместная следственная группа (Joint Investigation Team - JIT) сообщила, что рейс MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на Донбассе в 2014 году сбили из "Бука" российской 53 бригады, которая дислоцируется в городе Курск. Результаты расследования.