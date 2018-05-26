Илон Маск пытался купить домен, занятый украинским СМИ (22)

Укринформ 2018.05.26 02:02

Ukrinform Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, решил зарегистрировать домен для своего сайта Pravda, но он оказался занят одним из украинских СМИ. Об этом он написал в своем Twitter. Илон Маск ранее объявил о планах создать сайт под названием Pravda для оценки правдивости СМИ, но не смог зарегистрировать домен для него, поскольку он оказался занят изданием "Украинская правда", которое первоначально назвал российским.