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WebMoney.UA прокомментировала свой запрет в Украине (спойлер - всё плохо)

WebMoney.UA прокомментировала свой запрет в Украине (спойлер - всё плохо) (12)

Tehnot.com 2018.05.25 15:50
Drako Мы уже писали, что СНБО запретило деятельность WebMoney.UA и WebMoney.RU в Украине по причине санкций в отношении России. Это подразумевает блокировку активов компании, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов из Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, ограничение или приостановление лицензий и других разрешений, а также блокировку провайдерами доступа к сайтам компании и ее субдоменам.
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2018.05.26 (12)

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