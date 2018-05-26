WebMoney.UA прокомментировала свой запрет в Украине (спойлер - всё плохо) (12)

2018.05.26 (12)2018.05.25 (51) →
- НБУ уже исключил WebMoney из реестра внутригосударственных платежных систем : УСБН Одесса 01:17
- НБУ уже исключил WebMoney из реестра внутригосударственных платежных систем : УСБН Івано-Франківськ 01:14
- НБУ уже исключил WebMoney из реестра внутригосударственных платежных систем : УСБН Вінниця 01:14
- НБУ уже исключил WebMoney из реестра внутригосударственных платежных систем : УСБН Житомир 01:14
- НБУ уже исключил WebMoney из реестра внутригосударственных платежных систем : УСБН Запоріжжя 01:11
- Нацбанк отменил регистрацию системы WebMoney : МИГ Запорожья 01:04
- НБУ уже исключил WebMoney из реестра внутригосударственных платежных систем : FaceNews 01:01
- НБУ окончательно исключил WebMoney с украинской расчетной системы : Gazeta.ua 00:35
- НБУ отменил регистрацию системы WebMoney : Газета День 00:26
- НБУ исключил WebMoney из реестра внутригосударственных платежных систем : Center of Real Estate 00:22
- НБУ исключил WebMoney из реестра внутригосударственных платежных систем : AllRetail.ua 00:07
- Нацбанк отменил регистрацию WebMoney : ICTV Факти 00:06