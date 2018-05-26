Порошенко проведет переговоры с болгарским премьером Борисовым 26 мая (46)

УкропNews.com 2018.05.25 22:18

- 26 .Президент Петр Порошенко и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов проведут переговоры 26 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства. Премьер-министр Республики Болгария Бойко Борисов прибудет с визитом в Украину. Стороны обсудят широкий спектр актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня, в том числе в контексте председательства Болгарии в Европейском Союзе, которое началось 1 января 2018 года.