Порошенко проведет переговоры с болгарским премьером Борисовым 26 мая (46)

2018.05.26 (46)2018.05.25 (9) →
- Украина и Болгария построят международную трассу : Гуру.ua 22:40
- Украина и Болгария планируют начать строительство дороги Одесса - Варна : Трасса Е95 22:13
- Порошенко: товарооборот между Украиной и Болгарией вырос на 37% : Arena.press 22:12
- Украина и Болгария совместно построят дорогу Одесса-Варна : Главред 22:05
- Украина совместно с Болгарией построит автодорогу Одесса-Варна : Еспресо TV 22:04
- Украина и Болгария построят транспортный коридор : Вибори в Україні та світі 21:47
- Украина и Болгария построят транспортный коридор : Вибори в Україні та світі 21:46
- Дорога в Болгарию: очередные Нью-Васюки от Порошенко : Храбро 21:41
- Monatik снялся в фотосессии для популярного журнала : Hronika.info 21:41
- Украина и Болгария построят транспортный коридор : Контракты.ua 21:37
- Украина и Болгария договорились строить дорогу из Одессы в Варну : IPress.ua 21:36
- Петр Порошенко хочет провести в Украине матч за Суперкубок УЕФА или финал ЛЕ : Campeones.ua 21:18
- В Болгарии прошли реабилитацию 75 украинских воинов, - Порошенко : УкропNews.com 21:15
- Украина договорилась с Болгарией построить дорогу между Одессой и Варной, - Порошенко : Arena.press 21:12
- Карасёв: Обнищавшая Украина не поднимет новый Майдан, могут быть локальные бунты : Банкомёт 21:12
- Украина и Болгария построят международную трассу : Сегодня.ua 21:12
- Реинкарнация любви: Галкин познакомился с Примадонной сорок лет назад : NewsMir.info 21:11
- Порошенко: товарооборот между Украиной и Болгарией вырос на 37% : РБК-Україна 21:11
- Порошенко признался, о чем договорился с премьером Болгарии : "Наша газета" (Луганск) 21:07
- Петр Порошенко провел переговоры с премьер-министром Болгарии : УКРІНФОРМ Фото 20:44
- Порошенко признался, о чем договорился с премьером Болгарии : MIGnews.com.ua 20:38
- Из Одессы в Варну за несколько часов : Рупор Одессы 20:37
- Президент Украины и премьер-министр Болгарии договорились о строительстве дороги из Одессы в Варну : Думская.net 20:33
- Украина вместе с Болгарией построят дорогу между Одессой и Варной : Одесса News 20:19
- Товарооборот между Украиной и Болгарией вырос более чем на треть - Порошенко : Укринформ 20:17
- Украина и Болгария договорились о постройке транспортного коридора : УкропNews.com 20:15
- Болгария является надежным партнером Украины в наших европейских отношениях, - Порошенко после встречи с премьером Борисовым : УкропNews.com 20:15
- Украина и Болгария построят транспортный коридор : Arena.press 20:12
- Украина и Болгария будут совместно строить автосообщение Одессы и Варны : Українські національні новини 19:48
- Порошенко: Украина надеется на поддержку Болгарии в ее стремлении к ЕС : Українські національні новини 19:48
- Авария в районе остановки "Машиносчетная" : Шахты.su 19:48
- Украина и Болгария будут совместно строить автосообщение Одессы и Варны : ПрессОрг24 19:46
- Порошенко: Украина надеется на поддержку Болгарии в ее стремлении к ЕС : ПрессОрг24 19:46
- Украина и Болгария договорились о постройке транспортного коридора : Зеркало недели. Украина 19:46
- Иерусалим и Газа. Что происходит?! : Русский пульс 19:45
- Украина и Болгария построят транспортный коридор : Bigmir)net Новости 19:38
- "Говорили о Трампе и о том, что делать": как прошла необъявленная встреча лидеров Северной и Южной Кореи : RT на русском 19:38
- Украина договорилась с Болгарией построить дорогу между Одессой и Варной, - Порошенко : GuildHall 19:38
- Украина и Болгария договорились о строительстве дороги из Одессы в Варну : LB.ua 19:37
- В Болгарии проходили реабилитацию 75 ветеранов АТО, - Порошенко : DsNews 19:33
- Украина договорилась с Болгарией построить дорогу между Одессой и Варной : Укринформ 19:32
- Украина и Болгария построят транспортный коридор : Корреспондент.net 19:31
- Науковці розповіли, чому не варто їсти авокадо : Радіо24.ua 19:31
- Украина договорилась с Болгарией построить дорогу между Одессой и Варной, - Порошенко : 112.ua 19:30
- Порошенко провел переговоры с премьером Болгарии: о чем договорились : Обозреватель 19:16
- Украина и Болгария совместно построят дорогу между Одессой и Варной : UATV 19:14
- Украина договорилась с Болгарией построить дорогу между Одессой и Варной, - Порошенко : Одесский Паблик 19:10
- Украина договорилась с Болгарией построить дорогу между Одессой и Варной, - Порошенко : NewsMir.info 19:10
- Товарооборот между Украиной и Болгарией вырос на 37% в январе-марте, - Порошенко : 112.ua 19:00
- Порошенко и премьер Болгарии Борисов проведут переговоры : ВестиUA 12:02
- Во Владивостоке на Русском острове возведут новый "город" : Спутник 02:17
- Порошенко завтра встретится с премьером Болгарии : Вибори в Україні та світі 02:16
- Порошенко и премьер Болгарии Борисов проведут переговоры 26 мая : Новости N 00:14
- Порошенко завтра встретится с премьером Болгарии : Незалежний Аудитор 00:06