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Фокус: Украина

Порошенко проведет переговоры с болгарским премьером Борисовым 26 мая (46)

УкропNews.com 2018.05.25 22:18
- 26 .Президент Петр Порошенко и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов проведут переговоры 26 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства. Премьер-министр Республики Болгария Бойко Борисов прибудет с визитом в Украину. Стороны обсудят широкий спектр актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня, в том числе в контексте председательства Болгарии в Европейском Союзе, которое началось 1 января 2018 года.
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2018.05.26 (46)

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