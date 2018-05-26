До 300 убитых: подробности боя между россиянами и войсками США в Сирии (22)

2018.05.26 (22)2018.05.25 (6) →
- The New York Times опубликовала подробности боя россиян из ЧВК "Вагнер" с военными США в Сирии : Українські Новини 08:44
- The New York Times восстановила хронологию боя возле сирийского Дейр-эз-Зора, где могли погибнуть сотни российских наемников : Гордон 08:35
- NYT опубликовала подробности разгрома ЧВК "Вагнера" военными США в Сирии : Зеркало недели. Украина 08:14
- Появились подробности разгрома ЧВК Вагнера в Сирии : Arena.press 08:12
- Четыре часа боя и отсутствие потерь с американской стороны: стали известны подробности разгрома "Вагнера" в Сирии : Четверта Влада 08:05
- Появились подробности разгрома ЧВК Вагнера в Сирии : РБК-Україна 07:11
- NYT опубликовала подробности разгрома ЧВК "Вагнера" военными США в Сирии : Зеркало недели. Украина 06:46
- NYT опубликовала подробности разгрома ЧВК "Вагнера" военными США в Сирии : УкропNews.com 06:44
- "США планируют устроить военный переворот в Венесуэле", - Мадуро : UAinfo 06:44
- NYT сообщила подробности боя с участием российских наемников в Сирии : Глобус Одессы 06:18
- Четыре часа боя и отсутствие потерь с американской стороны: стали известны подробности разгрома "Вагнера" в Сирии : ТСН.ua 06:13
- NYT сообщила подробности боя с участием российских наемников в Сирии : Вести.ua 05:44
- Разгром ЧВК Вагнера в Сирии: Стали известны подробности гибели российский наемников : 112.ua 05:30
- NYT опубликовала подробности боя военных США с ЧВК Вагнера : УСБН Суми 04:47
- NYT опубликовала подробности боя военных США с ЧВК Вагнера : УСБН Черкаси 04:21
- NYT опубликовала подробности боя военных США с ЧВК Вагнера : УСБН Одесса 04:17
- NYT опубликовала подробности боя военных США с ЧВК Вагнера : УСБН Житомир 04:14
- NYT опубликовала подробности боя военных США с ЧВК Вагнера : УСБН Вінниця 04:14
- NYT опубликовала подробности боя военных США с ЧВК Вагнера : УСБН Івано-Франківськ 04:14
- NYT опубликовала подробности боя военных США с ЧВК Вагнера : УСБН Запоріжжя 04:11
- NYT опубликовала подробности боя военных США с ЧВК Вагнера : Europe.newsru.ua 04:11
- NYT опубликовала подробности боя военных США с ЧВК Вагнера : FaceNews 03:46
- До 300 убитых: подробности боя между россиянами и войсками США в Сирии : Вести-UA 00:01