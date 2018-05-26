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Фокус: Украина

До 300 убитых: подробности боя между россиянами и войсками США в Сирии (22)

Вести-UA 2018.05.26 00:01
Во время февральского боя между российскими наемниками из ЧВК "Вагнер" и войсками США в Сирии погибли от 200 до 300 человек. Об этом пишет New York Times, раскрывая впервые все подробности боя, полученные от людей из Пентагона и непосредственных его участников, передает ТСН. Всего со стороны россиян участвовало около 50 человек, среди которых было много бойцов сирийских проправительственных сил.
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2018.05.26 (22)

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