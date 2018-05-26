Нападение на Стерненко: названо имя убитого Избранное (9)

2018.05.26 (9)2018.05.25 (170) →
- Атака на Стерненко: один из нападавших погиб от своего ножа : ЛІГАБізнесІнформ 01:07
- Одесский националист Стерненко зарезал одного из напавших на него мужчин, фото и видео : Kordon.com.ua 00:53
- Нападение на Стерненко: копы озвучили главные версии инцидента : Znaj.ua 00:46
- Орудие убийства одного из нападающих Стерненко отобрал у них же - СМИ : УкропNews.com 00:45
- Нападение на Стерненко: названо имя убитого Избранное : Главкор 00:43
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- Орудие убийства одного из нападающих Стерненко отобрал у них же - СМИ : Зеркало недели. Украина 00:16
- Добкин: А знаете, почему Стерненко ничего не будет за убийство военнослужащего? Да потому, что он - СБУшная рожа : Гордон 00:05