Нападение на Стерненко: названо имя убитого Избранное (9)

Главкор 2018.05.26 00:43

Нападение на Стерненко: названо имя убитого Погибшим нападавшим на бывшего лидера "Правого сектора" Сергея Стерненко оказался житель Черноморска 25-летний Иван Кузнецов. Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ. Удалось убежать с места трагедии Александру Исайклу, 1988 года рождения. Напомним, ранее сообщалось, что погибший мог быть экс-бойцом АТО из 25-й аэромобильной бригады. На данный момент уже известно, что второго нападавшего задержали.