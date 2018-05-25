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Американский продюсер Вайнштейн сдался полиции (ФОТО)

Американский продюсер Вайнштейн сдался полиции (ФОТО) (2)

ГолосUA 2018.05.25 16:05
ГолосUA 15:40 25-05-2018 Американский продюсер Харви Вайнштейн, подозреваемых в сексуальных домогательствах, самостоятельно сдался полиции Нью-Йорка. Об этом сообщает ВВС. Сообщается, что ордер на его арест выписан. Скандальному продюсеру будут предъявлены обвинения как минимум в одном эпизоде изнасилования - певица Люсия Эванс заявила, что в 2004 году Вайнштейн принудил ее к оральному сексу. Жена Харви Вайнштейна, дизайнер Джорджина Чампан, в свою очередь
ДОМОГАТЕЛЬСТВО, ПРОДЮСЕР, ИЗНАСИЛОВАНИЕ, ЭВАНС, ЙОРК, ПОЛИЦИЯ, Нью-Йорк
2018.05.26 (2)

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