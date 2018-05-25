Американский продюсер Вайнштейн сдался полиции (ФОТО) (2)

ГолосUA 2018.05.25 16:05
ГолосUA
15:40 25-05-2018
Американский продюсер Харви Вайнштейн, подозреваемых в сексуальных
домогательствах, самостоятельно сдался полиции Нью-Йорка.
Об этом сообщает ВВС.
Сообщается, что ордер на его арест выписан.
Скандальному продюсеру будут предъявлены обвинения как минимум в одном
эпизоде изнасилования - певица Люсия Эванс заявила, что в 2004 году
Вайнштейн принудил ее к оральному сексу.
Жена Харви Вайнштейна, дизайнер Джорджина Чампан, в свою очередь
ДОМОГАТЕЛЬСТВО, ПРОДЮСЕР, ИЗНАСИЛОВАНИЕ, ЭВАНС, ЙОРК, ПОЛИЦИЯ, Нью-Йорк