Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Бывший охранник Моторолы Листопад сражается за Украину под Горловкой и жаждет освободить Донбасс

Бывший охранник Моторолы Листопад сражается за Украину под Горловкой и жаждет освободить Донбасс (1)

Dialog.ua 2018.05.25 17:32
Бывший личный охранник ликвидированного террориста Арсения Павлова (Моторолы) Евгений Листопад принимает участие в боевых действиях на стороне Украины и призывает к освобождению Донбасса. Об этом пишет известный украинский журналист Андрей Цаплиенко на своей странице в социальной сети Facebook, передает "Диалог.UA". Военный корреспондент рассказал о встрече с Евгением Листопадом на украинских позициях неподалеку от оккупированной российско-
ГОРЛОВКА, ОХРАННИК, ЛИСТОПАД, ОКОП, ПАВЛОВ, БОЕВИК, Цаплиенко, Листопад, Павлов, Украина, Донецк, Россия
2018.05.26 (1)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018