Бывший охранник Моторолы Листопад сражается за Украину под Горловкой и жаждет освободить Донбасс (1)

Dialog.ua 2018.05.25 17:32
Бывший личный охранник ликвидированного террориста Арсения Павлова
(Моторолы) Евгений Листопад принимает участие в боевых действиях на стороне
Украины и призывает к освобождению Донбасса.
Об этом пишет известный украинский журналист Андрей Цаплиенко на своей
странице в социальной сети Facebook, передает "Диалог.UA".
Военный корреспондент рассказал о встрече с Евгением Листопадом на
украинских позициях неподалеку от оккупированной российско-
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