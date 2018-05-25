Бывший охранник Моторолы Листопад сражается за Украину под Горловкой и жаждет освободить Донбасс (1)

Dialog.ua 2018.05.25 17:32

Бывший личный охранник ликвидированного террориста Арсения Павлова (Моторолы) Евгений Листопад принимает участие в боевых действиях на стороне Украины и призывает к освобождению Донбасса. Об этом пишет известный украинский журналист Андрей Цаплиенко на своей странице в социальной сети Facebook, передает "Диалог.UA". Военный корреспондент рассказал о встрече с Евгением Листопадом на украинских позициях неподалеку от оккупированной российско-