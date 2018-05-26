В Украине вступил в силу закон о переименовании ВДВ ВСУ (29)

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- Больше никакого "За ВДВ": в Украине вступил в силу закон о переименовании : Николаевские Известия 19:48
- Сегодня в Украине официально переименованы ВДВ : Journalist.today 18:48
- "За ВДВ!" теперь не услышать в Украине: принят новый закон : Dnepr.Info 18:25
- В Украине переименовали ВДВ : Комсомольская Правда в Украине 17:16
- Вступил в силу закон о переименовании ВДВ : Дело.ua 16:32
- Лиллард опроверг информацию о запросе встречи с владельцем "Портленда" : Чемпионат.com 16:32
- Больше никакого "За ВДВ": в Украине вступил в силу закон о переименовании : Николаев в подробностях 16:29
- В Украине вступил в силу закон о переименовании ВДВ : Arena.press 16:12
- Массимо Каррера: "В России нет расизма" : Спорт-экспресс 16:12
- В Украине вступил в силу закон о переименовании ВДВ ВСУ : Весь Харьков 16:09
- В Украине вступил в силу закон о переименовании ВДВ ВСУ : АТН 15:31
- В Украине отменили ВДВ : UA.news 15:14
- Больше никакого "За ВДВ": в Украине вступил в силу закон о переименовании : Антикор.com.ua 15:11
- В Украине официально переименовали ВДВ: закон вступил в силу : NewsMir.info 15:10
- Король Испании прибыл в Киев на финал Лиги чемпионов : XSPORT.ua 15:08
- В Украине официально переименовали ВДВ: закон вступил в силу : NewsOne 15:08
- В Украине вступил в силу закон о переименовании ВДВ : Фокус 14:34
- В Украине вступил в силу закон о переименовании ВДВ : Без Табу 14:16
- Больше никакого "За ВДВ": в Украине вступил в силу закон о переименовании : УкропNews.com 14:15
- Больше никакого "За ВДВ": в Украине вступил в силу закон о переименовании : УНИАН 13:47
- В Украине официально переименовали ВДВ: новое название : Обозреватель 13:31
- В Украине вступил в силу закон о переименовании ВДВ в Десантно-штурмовые войска : Газета День 12:26
- В Украине Высокомобильные десантные войска переименованы в Десантно-штурмовые : Новости N 12:14
- В Украине официально переименовали ВДВ в Десантно-штурмовые войска : Знамя индустрии 12:11
- Вступил в силу закон о переименовании войск : Вести.ua 11:45
- В Украине вступил в силу закон о переименовании Высокомобильных десантных войск в Десантно-штурмовые : Шиповник.ua 11:40
- В Украине уже есть свои Десантно-штурмовые войска : DsNews 11:03
- В Украине вступил в силу закон о переименовании Высокомобильных десантных войск в Десантно-штурмовые : ВестиUA 11:02
- ВДВ официально переименованы в Десантно-штурмовые войска : SiteUA 10:49
- Сегодня ВДВ официально переименованы в Десантно-штурмовые войска : Телеграф.com.ua 09:43
- В Украине вступил в силу закон о переименовании Высокомобильных десантных войск в Десантно-штурмовые : Гордон 09:35
- В Украине вступил в силу закон о переименовании Высокомобильных десантных войск в Десантно-штурмовые : 112.ua 09:30