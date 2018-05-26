В Украине вступил в силу закон о переименовании ВДВ ВСУ (29)

АТН 2018.05.26 15:31

УНИАН В Украине сегодня, 26 мая, вступил в силу закон о переименовании высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины в Десантно- штурмовые войска. Закон о переименовании высокомобильных десантных войск ВСУ в Десантно- штурмовые войска 25 мая был опубликован в парламентской газете "Голос Украины". Таким образом, 26 мая закон официально вступил в силу. Согласно пояснительной записке к закону, переименование этого рода войск