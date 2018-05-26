С начала войны на востоке Украины без вести пропали 33 ребенка (2)

UATV 2018.05.25 19:14
По состоянию на апрель ненайденными остаются 57 детей по всей Украине
Фото UATV
За время конфликта на востоке Украины без вести пропали 56 детей, 33 из них
до сих пор находятся в розыске.
Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека
Людмила Денисова.
В течение 2017 года территориальным подразделениям Нацполиции Украины
поступило 8124 сообщения об исчезновении детей.
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