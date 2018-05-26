В Киеве вандалы разрисовали знаменитые граффити времен Майдана (видео) (20)

УНИАН 2018.05.26 01:03

На портретах Ивана Франко, Леси Украинки и Тараса Шевченко, которые нарисованы на стене магазина, неизвестные написали слово "fake". Неизвестные разрисовали знаменитые граффити "Иконы Революции" / фото Roman Kotlar в Facebook В Киеве вандалы разрисовали восстановленные граффити Иконы Революции времен Майдана на улице Грушевского в Печерском районе. Как заявили в столичной полиции, сообщение о правонарушении поступило в пятницу, 25 мая.