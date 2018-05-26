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Фокус: Украина

В Киеве вандалы разрисовали знаменитые граффити времен Майдана (видео) (20)

УНИАН 2018.05.26 01:03
На портретах Ивана Франко, Леси Украинки и Тараса Шевченко, которые нарисованы на стене магазина, неизвестные написали слово "fake". Неизвестные разрисовали знаменитые граффити "Иконы Революции" / фото Roman Kotlar в Facebook В Киеве вандалы разрисовали восстановленные граффити Иконы Революции времен Майдана на улице Грушевского в Печерском районе. Как заявили в столичной полиции, сообщение о правонарушении поступило в пятницу, 25 мая.
ГРУШЕВСКИЙ, КИЕВ, МАЙДАН, ЛЕСЯ, ИКОНА, УКРАИНКА, Франко, Шевченко, Украинки, Киев, Украина
2018.05.26 (20)

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