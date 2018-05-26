Сергей Шнуров разводится с женой (фото) (13)

FaceNews 2018.05.26 00:30

"Facenews" 26.05.2018 00:20 Лидер группы Ленинград Сергей Шнуров объявил о своем разводе с женой Матильдой. Об этом он сообщил на собственной Instagram-странице. "С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись", - отметил музыкант. Он также обратился к представителям прессы с просьбой "не нарушать личное пространство".