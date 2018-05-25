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Фокус: Украина

Власть хочет получить право проводить обыски у моей семьи и друзей, - Вилкул (1)

Vector News 2018.05.25 23:16
Власть хочет получить право проводить обыски у моей семьи и друзей, - Вилкул Александр Вилкул не считает себя виновным и уверен, что внесено в Раду представление генпрокурора Юрия Луценко о снятии неприкосновенности - это попытка давления. Об этом сопредседатель фракции оппозиционного блока в парламенте Александр Вилкул заявил на своей странице в Фейсбуке, сообщает . "По поводу так называемого "представления" от ГПУ.
НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ, ОЦЕПЕНЕНИЕ, ВИНОВНОСТЬ, МИКРОСКОП, МИНИРОВАНИЕ, ПОПЫТКА, Вилкул, Украина, Россия
2018.05.26 (1)

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