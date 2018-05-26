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Евросоюз призвал освободить всех незаконно задержанных украинцев в РФ и Крыму (16)

UATV 2018.05.26 08:44
Представитель ЕС Майя Косьянчич напомнила, что 14 мая 2018 года режиссер Олег Сенцов начал голодовку Фото Укринформ-UATV ЕС ожидает немедленного освобождения всех незаконно задержанных украинцев в РФ и в оккупированном Крыму. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря ЕС Майи Косьянчич по поводу незаконного содержания под стражей в РФ и Крыму украинских заключенных, передает Укринформ.
ГОЛОДОВКА, АННЕКСИЯ, КРЫМСКИЙ, ЮРИСДИКЦИЯ, ЭДЕМ, СЕКРЕТАРЬ, Сенцов, Балух, Украина, Россия, Крым, Сибирь
2018.05.26 (16)

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