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Фокус: Украина

По тысяче за гектар: глава сельсовета под Киевом требовал 90 тысяч долларов взятки (12)

Без Табу 2018.05.25 22:16
Глава сельсовета получил 90 тысяч долларов взятки В пятницу, 25 мая, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели спецоперацию по задержанию председателя одного из сельских советов Киево-Святошинского района Киевской области. По данным следствия, за разрешение на строительство госслужащий требова ни много ни мало 90 тысяч долларов. Действовал глава сельсовета при соучастии посредника, которого также поймали правоохранители.
ВЗЯТКА, СЕЛЬСОВЕТ, ДЕТЕКТИВ, ПОСОБНИК, ВЫГОДА, ПОДОЗРЕНИЕ, Киев, Украина, США
2018.05.26 (12)

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