По тысяче за гектар: глава сельсовета под Киевом требовал 90 тысяч долларов взятки (12)

Без Табу 2018.05.25 22:16

Глава сельсовета получил 90 тысяч долларов взятки В пятницу, 25 мая, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели спецоперацию по задержанию председателя одного из сельских советов Киево-Святошинского района Киевской области. По данным следствия, за разрешение на строительство госслужащий требова ни много ни мало 90 тысяч долларов. Действовал глава сельсовета при соучастии посредника, которого также поймали правоохранители.