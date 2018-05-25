Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Путин заявил, что не будет третий раз подряд избираться на должность президента РФ (6)

Гордон 2018.05.25 23:05
Президент РФ Владимир Путин отметил, что "всегда строго придерживался" Конституции РФ, и поэтому не становился президентом более двух раз подряд. Путин: Как вы помните, я был дважды президентом Фото: kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин заявил 25 мая в Санкт-Петербурге на встрече с руководителями мировых информагентств, что не будет баллотироваться на эту должность более двух раз подряд.
ПУТИН, КОНСТИТУЦИЯ, ПОДРЯД, ПОСТ, ПРЕЗИДЕНТ, СРОК, Путин, Россия, Украина, Чечня, Санкт-Петербург
2018.05.26 (6)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018