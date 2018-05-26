Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Серіали без російських авторів: Нищук розповів про новий стартап (22)

Західна iнформаційна корпорація 2018.05.26 04:17
В Україні оголошено новий стартап на підтримку і створення українських телесеріалів, які зніматимуться без залучення російських акторів. Про це заявив у п'ятницю в Херсоні, де проходить ХХ Міжнародний театральний фестиваль "Мельпомена Таврії", міністр культури України Євген Нищук у виступі на Всеукраїнській нараді керівників вітчизняних театрів, що відбулася в залі засідань облдержадміністрації, повідомляє Укрінформ.
ПРОГРЕСС, САНКЦИЯ, ПРОДЛЕНИЕ, ЭММАНУЭЛЬ, ЕВРОСОЮЗ, САММИТ, Путин, Украина, Россия, Франция, Санкт-Петербург, США
2018.05.26 (22)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018