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Какие риски для приостановления "безвиза" с Украиной: в ЕС сделали заявление (25)

Подробности.ua 2018.05.26 04:10
по материалам: Подробности автор: Анастасия Очеретнюк Фото: pixabay Комиссар Евросоюза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан заявил, что на сегодня отсутствуют риски, которые могут привести к приостановке безвизового режима для граждан Украины. Об этом еврокомиссар сказал в интервью радиостанции "Радио НВ". "Я не знаю ни о каких инцидентах или злоупотреблениях, которые могли бы
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2018.05.26 (25)

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