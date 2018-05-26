Какие риски для приостановления "безвиза" с Украиной: в ЕС сделали заявление (25)

Подробности.ua 2018.05.26 04:10

по материалам: Подробности автор: Анастасия Очеретнюк Фото: pixabay Комиссар Евросоюза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан заявил, что на сегодня отсутствуют риски, которые могут привести к приостановке безвизового режима для граждан Украины. Об этом еврокомиссар сказал в интервью радиостанции "Радио НВ". "Я не знаю ни о каких инцидентах или злоупотреблениях, которые могли бы