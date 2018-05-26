Какие риски для приостановления "безвиза" с Украиной: в ЕС сделали заявление (25)

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- В ЕС оценили шансы Украины потерять безвиз : Версии.com 15:01
- В ЕС оценили шансы Киева потерять безвиз : Корреспондент.net 15:01
- Украинцы за рубежом: есть ли риски для безвиза? : Слово і Діло 14:42
- Со стороны украинцев нет злоупотреблений, которые могли бы привести к прекращению безвиза, - еврокомиссар : Vector News 14:15
- Со стороны украинцев нет никаких злоупотреблений, которые могли бы привести к лишению безвиза - Хан : Times.dn.ua 13:50
- Украинцы не злоупотребляют безвизовым режимом - еврокомиссар : Источник.info 13:47
- В ЕС оценили риски Украины потерять безвизовый режим : Український Бізнес Ресурс 13:14
- Со стороны украинцев нет никаких злоупотреблений, которые могли бы привести к лишению безвиза, - еврокомиссар : Arena.press 13:12
- Рисков по "безвизу" для украинцев нет - еврокомиссар : LikeNews 12:56
- Со стороны украинцев нет никаких злоупотреблений, которые могли бы привести к лишению безвиза, - еврокомиссар : РБК-Україна 12:41
- Со стороны украинцев нет никаких злоупотреблений, которые могли бы привести к лишению безвиза - еврокомиссар : ОстроВ 12:39
- В ЕС оценили шансы Украины потерять безвиз : Українські національні новини 12:33
- Поведение украинцев за рубежом не грозит безвизу - еврокомиссар : Realist.online 12:32
- В ЕС оценили шансы Украины потерять безвиз : ПрессОрг24 12:31
- Поведение украинцев за рубежом не представляет рисков для безвиза, - еврокомиссар : Капитал 12:19
- Еврокомиссар Хан: Сейчас нет рисков для безвиза из-за поведения украинцев за рубежом : NewsMir.info 12:10
- ЕС: Поведение украинцев не представляет риска для безвиза : Новини онлайн 24 12:09
- ЕС: Поведение украинцев не представляет риска для безвиза : ЛІГАБізнесІнформ 12:07
- Рисков по "безвизу" для украинцев нет - еврокомиссар : Главное 12:05
- Еврокомиссар Хан: Сейчас нет рисков для безвиза из-за поведения украинцев за рубежом : Гордон 12:05
- Еврокомиссар: Поведение украинце за границей не создает угроз безвизу : Комментарии.UA 11:02
- Непобедимый украинский боксер добыл яркую победу нокаутом : Обозреватель 11:02
- Есть ли риски для прекращения безвиза в Европу для украинцев? : Iнше ТВ 10:45
- Еврокомиссар: "В вопросе безвиза для Украины имеются риски" : ReplyUA.net 08:33
- Какие риски для приостановления "безвиза" с Украиной: в ЕС сделали заявление : Подробности.ua 04:10
- Еврокомиссар оценил поведение украинцев за рубежом и риски приостановки безвиза : Укринформ 02:32