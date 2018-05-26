Мишель Платини грозит ФИФА начать новую "мыльную оперу" (31)

Сегодня.ua 2018.05.26 13:12

Сегодня, 13:09 Экс-глава УЕФА надеется, у ФИФА хватит "смелости и приличия" отменить его отстранение от футбола Мишель Платини. фото AFP Бывший глава УЕФА Мишель Платини выразил надежду, что у ФИФА хватит смелости отменить его отстранение после того, как прокуратура Швейцарии решила снять с него обвинения по делу о коррупции. "Надеюсь, что у ФИФА хватит смелости и приличия снять мое отстранение.