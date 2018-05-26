Мишель Платини грозит ФИФА начать новую "мыльную оперу" (31)

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- Платини оправдан по делу о коррупции : Прессинг.net.ua 13:33
- Экс-президента УЕФА Платини оправдали в деле о коррупции : УкропNews.com 13:14
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- Экс-президента УЕФА Платини оправдали в деле о коррупции : УНИАН 13:02
- Бывшего президента УЕФА Платини оправдали в скандальном коррупционном деле : LikeNews 12:56
- Платини оправдан по делу о коррупции : Спорт-Экспресс в Украине 12:42
- Перед киевским финалом Лиги чемпионов с Платини сняли обвинения в коррупции : Гуру.ua 12:40
- Бывший президент УЕФА Платини больше не обвиняется в коррупции : Зеркало недели. Украина 12:16
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- Бывший президент УЕФА Платини больше не обвиняется в коррупции : УкропNews.com 12:15
- Платини надеется, что ФИФА отменит решение о его дисквалификации : Dynamomania.com 12:03
- С Платини сняли обвинения в коррупции : iSport.ua 11:46
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- Платини оправдан по делу о коррупции : Футбольный Клуб 11:36
- С экс-президента УЕФА Платини сняли обвинения в коррупции - СМИ : Realist.online 11:32
- СМИ: с Платини сняты обвинения в коррупции : NewsOne 11:09
- Перед киевским финалом Лиги чемпионов с Платини сняли обвинения в коррепции : Сегодня.ua 10:42
- СМИ: Прокуратура Швейцарии сняла обвинения в коррупции с бывшего главы УЕФА Платини : DsNews 10:33
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- С экс-президента УЕФА Платини прокуратура сняла все обвинения, - Le Monde : NewsMir.info 10:10
- С экс-президента УЕФА Платини прокуратура сняла все обвинения, - Le Monde : Телеканал новин "24" 10:00
- Прокуратура Швейцарии сняла обвинения с Платини : Ukrainefootball.net 09:55
- Платини оправдан по делу о коррупции : Tribuna.com Украина 09:54
- СМИ: С бывшего президента УЕФА Мишеля Платини сняли обвинения в коррупции : Новое Время 09:40
- Прокуратура Швейцарии сняла обвинения в коррупции с Мишеля Платини : Footboom.com 09:04
- Платини оправдан по делу о коррупции : Спорт.ua 07:44
- С Мишеля Платини сняты все обвинения : NewsMir.info 01:10
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