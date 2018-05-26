Супрун призвала министров здравоохранения мира требовать от РФ освободить украинских политзаключенных (25)

Еспресо TV 2018.05.26 08:04

26 мая, 2018, 07:35 Ульяна Супрун в Женеве призвала министров здравоохранения всего мира, которые принадлежат к Всемирной организации здравоохранения, чтобы они требовали от России освободить наших политзаключенных Об этом Громадскому сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун во время акции в поддержку Олега Сенцова возле посольства России. Супрун отметила, что пришла на акцию поддержать Сенцова и всех украинских