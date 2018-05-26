В Уганде пассажирский автобус столкнулся с трактором и автоцистерной, 19 жертв (25)

NewsOne 2018.05.26 13:39

Фото: xinhuanet.com Дорожно- транспортное происшествие, которое унесло жизни 19 человек, случилось в Уганде. Об этом пишет Корреспондент. Так, столкнулись пассажирский автобус, трактор и пивная автоцистерна. Авария произошла в районе Кирьяндонго в ночь на субботу, 26 мая. Среди погибших есть трое детей и 16 взрослых. Также известно, что несколько человек получили ранения, однако сколько точно пока не сообщается.

ТРАКТОР, УГАНДА, АВТОБУС, ЧЕЛОВЕК, ГРУЗОВИК, СЕВЕР