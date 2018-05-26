В Уганде пассажирский автобус столкнулся с трактором и автоцистерной, 19 жертв (25)

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- Жуткое ДТП в Уганде: количество жертв выросло до 48 : NewsOne 17:39
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- ДТП в Уганде унесло жизни почти полусотни человек, 16 из них - дети : Українські національні новини 16:47
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- При ДТП в Уганде погибли 19 человек : Bigmir)net Новости 13:08
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