Ущерб на полмиллиона рублей: вандал повредил картину "Иван Грозный убивает своего сына" (25)

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- В Третьяковской галерее посетитель повредил картину Репина "Иван Грозный и сын его Иван" : Капитал 11:19
- В Третьяковке вандал порезал картину Репина "Иван Грозный" : InfoResist.org 11:16
- В Третьяковской галерее повредили картину "Иван Грозный убивает своего сына" : Вести.ua 11:15
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