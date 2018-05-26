Ущерб на полмиллиона рублей: вандал повредил картину "Иван Грозный убивает своего сына" (25)

Главред 2018.05.26 11:35

В данный момент картина находится на реставрации. Вандал повредил картину "Иван Грозный убивает своего сына". ru.wikipedia.org Сразу ряд Telegram-каналов и российских СМИ сообщили о том, что вечером 25 мая посетитель Третьяковской галереи пытался порвать картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван", более известную как "Иван Грозный убивает своего сына". Вандал разбил стекло картины металлическим столбиком ограждения.