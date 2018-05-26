В Марселе неизвестные расстреляли мужчин из автомата Калашникова (26)

NewsOne 2018.05.26 13:08

Фото:topspb.tv Неизвестные расстреляли двоих мужчин из автоматов Калашникова в французском городе Марсель. Об этом пишет издание La Provence. Происшествие случилось в ночь на субботу, 26 мая. Известно, что стрельба произошла около часа ночи по местному времени. Злоумышленники атаковали помещение местного спортклуба. Жертвами стали мужчины в возрасте около 30 лет, они погибли на месте. Согласно предварительной информации, инцидент имеет все признаки