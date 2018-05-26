В Марселе неизвестные расстреляли мужчин из автомата Калашникова (26)

- Жывыя пруты: у гомельскай школе No 61 дзяцей вучаць унiкальнаму майстэрству пляцення з лазы : Народная газета 13:19
- В Марселе двух человек расстреляли из автоматов : #Буквы 13:19
- В Марселе неизвестные расстреляли мужчин из автомата Калашникова : NewsMir.info 13:11
- Глава РФПИ рассказал об интересе арабских фондов к участию в проекте ЦКАД-4 : Rambler News Service 13:11
- В Марселе неизвестные устроили стрельбу из автоматов: есть погибшие : Местные вести 13:11
- В Марселе застрелили двух человек из автомата Калашникова : Новое Время 13:10
- В Марселе неизвестные расстреляли мужчин из автомата Калашникова : NewsOne 13:08
- В Марселе из автомата расстреляли двух человек : LB.ua 13:07
- Во Франции неизвестные расстреляли посетителей спортклуба : ЛІГАБізнесІнформ 13:07
- Снова Марсель, и снова стрельба из "Калашникова" по людям. Второй раз за неделю : Iнше ТВ 12:44
- В Баку привезли сотни килограммов допинга : Haqqin.az 12:41
- В результате стрельбы в Марселе погибли двое людей : РБК-Україна 12:41
- В Марселе неизвестные устроили стрельбу из автоматов: есть погибшие : Гуру.ua 12:40
- В Марселе людей расстреляли из автоматов : ICTV Факти 12:36
- В Марселе на улице расстреляли двух мужчин : РИА Мелитополь 12:34
- В Марселе неизвестные расстреляли двух человек, 2 погибших : DsNews 12:33
- В Марселе неизвестные устроили стрельбу из автоматов, есть погибшие (ВИДЕО) : Ракурс 12:30
- Російські військові кораблі маневрують неподалік Маріуполя. Чергова провокація Москви чи підготовка до серйозніших дій? : 7 днів Україна 12:30
- "Сведение счетов": В Марселе из автомата расстреляли двоих человек : 112.ua 12:30
- В Марселе на улице расстреляли двух мужчин : Arena.press 12:12
- Во Франции неизвестные расстреляли людей из автоматов: двое погибших : Банкомёт 12:12
- В Марселе неизвестные устроили стрельбу из автоматов: есть погибшие : Антикор.com.ua 12:10
- В Марселе на улице расстреляли двух мужчин : NewsMir.info 12:10
- Во Франции неизвестные расстреляли людей из автоматов: двое погибших : Телеканал новин "24" 12:00
- В Марселе неизвестные устроили стрельбу из автоматов: есть погибшие : Сегодня.ua 11:46
- Стрельба в Марселе: погибли двое человек : Телеграф.com.ua 11:43
- В Марселе на улице расстреляли двух мужчин : Bigmir)net Новости 11:38
- В Марселе неизвестные расстреляли из автоматов двух мужчин : Комментарии.UA 11:32
- В Марселе второй раз за неделю людей расстреляли из автоматов, 2 погибших : УП Європейська правда 11:32
- В Марселе на улице расстреляли двух мужчин : Корреспондент.net 11:16