В киевском аэропорту задержали иранца, заявившего, что он террорист (22)

Новости N 2018.05.26 13:14

В аэропорту Борисполь пограничники задержали гражданина Ирана якобы из-за того, что тот во время посадки заявил, что он террорист. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян на своей странице в Facebook в субботу, 26 мая. "Сегодня утром в терминале Д аэропорта Борисполь во время посадки на рейс в Стокгольм один из пассажиров - гражданин Ирана заявил, что является террористом", - написал он.