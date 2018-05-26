Во Львове СБУ задержала сотрудницу Центра предоставления услуг участникам боевых действий, вымогавшую деньги с бойца АТО (29)

- Чиновница Львовского горсовета требовала 18 тыс. грн от участника боевых действий за оформление матпомощи, - СБУ. ФОТОрепортаж : УкропNews.com 16:45
- Чиновница во Львове требовала взятку от участника АТО: опубликованы фото и фамилия : Апостроф 15:45
- Чиновница потребовала взятку с бойца АТО, вернувшегося с фронта : RUpor.info 15:41
- В горсовете Львова у бойца АТО требовали взятку : Факты 15:33
- Во Львове чиновница требовала деньги с бойца АТО за оформление матпомощи : Prioritet.org 15:28
- На взятке погорела чиновник Львовского горсовета : В Час Пик 15:15
- Во Львове чиновник горсовета "позарилась" на матпомощь для бойца АТО : 368.media 15:04
- У АТОшника требовали 18 тысяч гривен за документ о соцпомощи : Uapress.info 14:44
- В бойца АТО требовали взятку за оформление материальной помощи : Gazeta.ua 14:34
- Во Львове задержали чиновницу, которая вымогала взятку у бойца АТО : InfoResist.org 14:31
- Во Львове чиновница мэрии вымогала взятку у бойца АТО (ФОТО) : Ракурс 14:30
- Соцработник требовала взятку от бойца АТО : Українські національні новини 14:17
- Соцработник требовала взятку от бойца АТО : ПрессОрг24 14:16
- Чем грозит запрет WebMoney : УСБН Житомир 14:14
- В горсовете Львова требовали взятку с бойца АТО за получение матпомощи : UA1.com.ua 14:14
- Во Львове задержали чиновницу, которая требовала деньги у ветерана АТО (фото) : Ведомости-Украина 14:11
- Львовская чиновница требовала взятку от бойца ВСУ за оформление матпомощи в размере 100 тысяч грн : NewsOne 14:09
- В горсовете Львова у бойца АТО требовали 18 тысяч гривен за выплату матпомощи (ФОТО) : ГолосUA 14:05
- Во Львове сотрудница городского Центра предоставления услуг участникам боевых действий требовала 18 тыс.грн. взятки с участника АТО : Iнше ТВ 13:45
- В горсовете Львова у бойца АТО требовали взятку : Вести.ua 13:45
- Львовская чиновница требовала 18 тысяч от бойца АТО : ForUm 13:34
- Во Львове задержали работницу горсовета, требовавшую взятку с бойца АТО за выплату матпомощи : Преступности.нет 13:23
- Во Львове чиновница требовала деньги с бойца АТО за оформление матпомощи : Bigmir)net Новости 13:08
- Во Львове чиновница требовала деньги с бойца АТО за оформление матпомощи : Корреспондент.net 12:46
- Во Львове у бойца АТО потребовали взятку за оформление помощи : ЛІГАБізнесІнформ 12:37
- В Львове чиновница требовала деньги у бойца АТО, - СБУ : Телеканал новин "24" 12:30
- Бабуся з Волині - власниця елітного авто : 03x Ужгород Рівне Луцьк 12:00
- Требовала взятку у бойца АТО: Во Львове задержали сотрудницу социальной службы : 112.ua 12:00
- Во Львове СБУ задержала сотрудницу Центра предоставления услуг участникам боевых действий, вымогавшую деньги с бойца АТО : Гордон 11:35
- РФ не допускает медиков к украинским политзаключенным в России : Капитал 11:19
- СБУ задержала чиновницу, вымогавшую 18 тысяч у участника боевых действий : Олигарх Медиа 11:19
- СБУ задержала сотрудницу Центра услуг участникам боевых действий на вымогательстве денег с бойца АТО : Рупор Житомира 10:37