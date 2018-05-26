Томос об автокефалии Украинской церкви уже готов, - архимандрит УПЦ МП (29)

- "Сенсация" от архимандрита Кирилла (Говоруна): Томос ЕПЦ уже написан : Спілка православних журналістів 16:45
- Архимандрит Кирилл заявил, что документ об автокефалии УПЦ уже готов : Винница Реал 16:32
- "Томос уже написан": архимандтрит УПЦ про автокефалию Украинской церкви : Dialog.ua 16:02
- Томос об автокефалии Украинской церкви уже готов - представитель УПЦ (МП) : ТВі 15:54
- Томос об автокефалии Украинской церкви уже готов, - архимандрит Кирилл : РБК-Україна 15:41
- Представитель УПЦ МП заявил, что томос об автокефалии Украинской церкви уже написан : Без Табу 15:16
- Томос об автокефалии украинской церкви написан - архимандрит УПЦ МП : Новое Время 15:10
- Томос об автокефалии Украинской православной церкви уже написан : Комсомольская Правда в Украине 15:01
- Томос об автокефалии Украинской церкви уже готов: стали известны детали : Kordon.com.ua 14:53
- Автокефалии быть: украинцев ошеломили заявлением : Politeka 14:40
- Бойцы ВСУ под Мариуполем ликвидировали снайпера боевиков : Гуру.ua 14:40
- Томос об автокефалии уже написан - представитель УПЦ МП : Bigmir)net Новости 14:38
- Что вдохновило фанатика, совершить акт вандализма в Третьяковской галерее и повредить картину Репина? : Русская планета 14:38
- Томос об автокефалии готов: Архимандрит сделал заявление : Слово і Діло 14:12
- Представитель УПЦ МП заявил, что томос об автокефалии уже написан : Новини онлайн 24 14:09
- Томос об автокефалии Украинской церкви уже написан - архимандрит : FaceNews 14:01
- Представитель УПЦ МП заявил, что томос об автокефалии уже написан : ЛІГАБізнесІнформ 13:38
- Томос об автокефалии Украинской церкви уже написан - архимандрит УПЦ МП : ГолосUA 13:35
- Томос об автокефалии Украинской церкви уже написан : Elise Journal 13:31
- 10 самых известных произведений искусства, которые пострадали от нападений : Православие и Мир 13:31
- Томос об автокефалии Украинской церкви уже написан : Петр и Мазепа 13:23
- Сторонник автокефалии Кирилл Говорун заявляет, что Томос для Украины уже написан греками : Страна.ua 13:17
- Президент Армении встретился с Бидзиной Иванишвили : Грузия Online 13:11
- Сторонник автокефалии Кирилл Говорун заявляет, что Томос для Украины уже написан греками : NewsMir.info 13:11
- Томос об автокефалии Украинской церкви уже готов: стали известны детали : Главред 13:05
- Архимандрит УПЦ Кирилл : Томос об автокефалии украинской церкви уже написан. Его автор - профессор Афинского университета. ВИДЕО : Вої 13:05
- Томос об автокефалии уже написан, - архимандрит УПЦ МП : DsNews 13:03
- Томос об автокефалии Украинской церкви уже готов, - архимандрит УПЦ МП : Телеканал новин "24" 13:00
- Томос об автокефалии украинской церкви уже написан. ВИДЕО : Trust.UA 12:52
- Томос об автокефалии Украинской церкви уже готов : Факты 12:33
- Участники медиафорума "Местные" узнают о том, как соцсети могут сделать регионального журналиста глобальным : Спутник 12:32
- Томос об автокефалии Украинской церкви уже готов - архимандрит УПЦ (МП) : Realist.online 12:32
- Томос об автокефалии уже написан, - архимандрит УПЦ МП : #Буквы 12:19
- Архимандрит УПЦ (МП) Кирилл (Говорун): Томос об автокефалии украинской церкви уже написан. Его автор - профессор Афинского университета. ВИДЕО : УкропNews.com 02:44