Томос об автокефалии Украинской церкви уже готов, - архимандрит УПЦ МП (29)

Телеканал новин "24" 2018.05.26 13:00

Томос об автокефалии Украинской церкви уже готов / Фото из открытых источников Томос об автокефалии Украинской православной церкви уже написан.. Такое заявление сделал архимандрит Украинской православной церкви (Московского патриархата), бывший руководитель отдела внешних церковных связей УПЦ (МП) Кирилл (Говорун). Об этом он сказал в эфире 5 канала, сообщает "Интерфакс-Украина". Архимандрит заявил, что автором томоса об автокефалии Украинской церкви