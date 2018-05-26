РФ несет ответственность за нарушения прав человека в Украине и Грузии, - НАТО (43)

Arena.press 2018.05.26 16:12

Сегодня, 15:33 Фото: facebook.com/Iryna.Friz Ответственность за нарушения прав человека в Украине и Грузии возлагается на Россию, говорится в докладе Парламентской ассамблеи . Об этом на своей странице в Facebook написала Председатель постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз. "В докладе, представленном главным докладчиком Уллой Шмидт, отмечаются массовые нарушения прав человека на оккупированных территориях Украины.