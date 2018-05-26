На Львовщине 10-летний мальчик из винтовки ранил в живот 8-летнюю сестру (25)

Факты 2018.05.26 17:33

16:43 26 мая 2018 Сергей КАРНАУХОВ, "ФАКТЫ" (Львов) В Сокальское районное отделение полиции Львовской области поступило сообщение от медиков местной больницы о том, что из города Великие Мосты к ним каретой скорой помощи доставлена 8 -летняя девочка с пулевым ранением живота. -Как предварительно установила следственно-оперативная группа, потерпевшая вместе с 10 -летним двоюродным братом взяли без разрешения пневматическую