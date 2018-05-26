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Фокус: Украина

В Днепре среди белого дня жестоко убили сторожа парка (33)

MZM.zp.ua 2018.05.26 22:12
В Днепре двое мужчин среди белого дня зверски убили сторожа парка, который сделал замечание за кражу роз. Об этом в Facebook сообщает заместитель мэра города Михаил Лысенко. На момент совершения преступления, мужчине были в состоянии алкогольного опьянения. "Сегодня в 14:00 в парке имени Глобы двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения залезли на клумбу и начали вырывать розы и забор.
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