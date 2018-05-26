На Украину надвигается новый антициклон (2)

Вести-UA 2018.05.26 19:01
В субботу, 26 мая, погоду в Украине будет определять антициклон, поэтому в
большинстве областей будет сухо и солнечно.
Как сообщает на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко, дождь с
грозой ожидается лишь в западных областях
Температура воздуха днем снизится до +20 +23 градуса, в западных областях
+24 +27 градусов.
По прогнозу, 27 мая, на Троицу погода существенно не изменится - без
осадков, +23 +26 градусов.
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