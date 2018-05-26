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Фокус: Украина

На Украину надвигается новый антициклон (2)

Вести-UA 2018.05.26 19:01
В субботу, 26 мая, погоду в Украине будет определять антициклон, поэтому в большинстве областей будет сухо и солнечно. Как сообщает на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко, дождь с грозой ожидается лишь в западных областях Температура воздуха днем снизится до +20 +23 градуса, в западных областях +24 +27 градусов. По прогнозу, 27 мая, на Троицу погода существенно не изменится - без осадков, +23 +26 градусов.
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2018.05.27 (2)

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