На Украину надвигается новый антициклон (2)

Вести-UA 2018.05.26 19:01

В субботу, 26 мая, погоду в Украине будет определять антициклон, поэтому в большинстве областей будет сухо и солнечно. Как сообщает на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко, дождь с грозой ожидается лишь в западных областях Температура воздуха днем снизится до +20 +23 градуса, в западных областях +24 +27 градусов. По прогнозу, 27 мая, на Троицу погода существенно не изменится - без осадков, +23 +26 градусов.