Администрация Трампа готовится отправить своих представителей в Сингапур для подготовки саммита с КНДР (6)

Гордон 2018.05.26 20:35

24 мая президент США Дональд Трамп отказался от переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном, но потом изменил свое решение. Белый дом готовится к саммиту с КНДР Фото: ЕРА Администрация президента США Дональда Трампа готовится к вылету своих представителей в Сингапур для подготовки к саммиту с делегатами из Северной Кореей, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.