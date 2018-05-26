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Администрация Трампа готовится отправить своих представителей в Сингапур для подготовки саммита с КНДР

Администрация Трампа готовится отправить своих представителей в Сингапур для подготовки саммита с КНДР (6)

Гордон 2018.05.26 20:35
24 мая президент США Дональд Трамп отказался от переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном, но потом изменил свое решение. Белый дом готовится к саммиту с КНДР Фото: ЕРА Администрация президента США Дональда Трампа готовится к вылету своих представителей в Сингапур для подготовки к саммиту с делегатами из Северной Кореей, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
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2018.05.27 (6)

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