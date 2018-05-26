Реал обыграл Ливерпуль в финале Лиги чемпионов 2018 (190)

ICTV Факти 2018.05.27 00:36

В финальном матче Лиги чемпионов мадридский Реал обыграл английский Ливерпуль со счетом 3:1 и стал 13-ти кратным обладателем трофея. Лига чемпионов. Финал Реал Мадрид - Ливерпуль - 3:1. Голы: Бензема 51′, Бэйл 64′, 83′ - Мане 55′. Реал Мадрид: Навас, Карвахаль (Начо 37 ‘), Рамос, Варан, Марсело, Кроос, Модрич, Каземиро, Иско (Бэйл 61′), Роналду, Бензема (Асенсио 89').