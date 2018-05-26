Реал обыграл Ливерпуль в финале Лиги чемпионов 2018 (190)

2018.05.27 (190)2018.05.26 (1902) →
- Посмотреть финальный матч Лиги чемпионов прибыло более 18 тыс. иностранных футбольных фанатов : Journalist.today 00:48
- Неизвестный фанат сорвал атаку Роналду, выбежав на поле : iSport.ua 00:46
- Счастливые триумфаторы: как Реал праздновал победу в киевском финале ЛЧ : iSport.ua 00:46
- Лига чемпионов-2018: футболисты "Ливерпуля" со слезами на глазах проиграли "Реалу" : IPnews 00:46
- Зидан: То, чего мы добились - это невероятно : iSport.ua 00:46
- Второй гол Бэйла, который выставил Кариуса лузером : iSport.ua 00:46
- Девушка Роналду наградила его поцелуем за победу в Киеве [фото] : Комсомольская Правда в Украине 00:46
- "Реал Мадрид" в третий раз подряд стал чемпионом Лиги Чемпионов: лучшие кадры : ПрессОрг24 00:46
- Роналду в рекордный раз выиграл Лигу чемпионов : iSport.ua 00:46
- Во время финала ЛЧ на поле выбежали неадекваты : Обозреватель 00:46
- В Киеве на Бессарабке произошла массовая драка : Вести.ua 00:45
- Во время финала ЛЧ в Киеве выбежал болельщик: за это он мог получить 500 долларов : Информатор 00:45
- Гарет БЭЙЛ: "Я забил лучший гол в Лиге чемпионов" : Спорт.ua 00:44
- Второй гол Бэйла, который выставил Кариуса лузером : Bigmir)net СПОРТ 00:44
- Роналду в рекордный раз выиграл Лигу чемпионов : Bigmir)net СПОРТ 00:44
- Реал - Ливерпуль. Видео второго гола Бэйла : Спорт.ua 00:44
- Финал ЛЧ в Киеве: на Бессарабке под отчаянные крики девушек подрались 10 человек : Информатор 00:44
- ФОТО ДНЯ. Игроки Реала утешили Кариуса после финала Лиги чемпионов : Спорт.ua 00:44
- Роналду: "Мне было очень приятно играть за "Реал", а ответ о будущем я дам в ближайшие дни" : Sport.ru 00:44
- Финал Лиги чемпионов в Киеве: "Реал" победил "Ливерпуль" : Информатор 00:44
- Реал - Ливерпуль 3:1 видео голов и обзор финала Лиги чемпионов : Bigmir)net СПОРТ 00:44
- Пушка Бейла сделала из "Реала" победителя Лиги чемпионов в Киеве : Український Бізнес Ресурс 00:44
- Прыгун в высоту Лысенко завоевал серебро на этапе "Бриллиантовой лиги" в США : Sport.ru 00:44
- Счастливые триумфаторы: как Реал праздновал победу в киевском финале ЛЧ : Bigmir)net СПОРТ 00:44
- ВИДЕО ДНЯ. Как Реал победу в Лиге чемпионов праздновал : Спорт.ua 00:44
- Криштиану РОНАЛДУ: "Мне было приятно играть за Реал" : Спорт.ua 00:44
- Реал третий год подряд выиграл Лигу чемпионов : Bigmir)net СПОРТ 00:44
- В Киеве изменится режим работы метро : Insider Life News 00:43
- Футбольный матч в Англии закончился сумасшедшей дракой (Видео) : Телеграф.com.ua 00:43
- Реал - Ливерпуль 3:1 обзор финала Лиги чемпионов : Телеграф.com.ua 00:43
- Ляпы вратаря и шедевры Бейла: обзор матча "Реал" - "Ливерпуль" : Сегодня.ua 00:42
- Роналду - о своем будущем: "Мне было очень хорошо в Мадриде" : Соккер.ру 00:42
- Криштиану Роналду стал первым игроком, выигравшим Лигу чемпионов пять раз : Сегодня.ua 00:42
- Уникальное достижение Зидана : Спорт-Экспресс в Украине 00:42
- Определен лучший игрок финала Лиги чемпионов : Спорт-Экспресс в Украине 00:42
- Шевченко и Кличко, слезы и голы в ярком фоторепортаже финала Лиги чемпионов в Киеве : Сегодня.ua 00:42
- Лига чемпионов: "Реал" - "Ливерпуль" - 3:1 (ВИДЕО) : Спорт-Экспресс в Украине 00:42
- СМИ: Салах может пропустить ЧМ-2018 из-за травмы плеча : Городской портал 00:40
- Реал стал победителем Лиги чемпионов : Sharij.net 00:40
- Финал Лиги чемпионов: реакция соцсетей на победу : Подробности.ua 00:40
- Футбольные болельщики расходятся после финала Лиги чемпионов, на входе в метро Почтовая площадь пробка : Новое Время 00:40
- "Реал" в Киеве выиграл в финале Лиги Чемпионов : Шиповник.ua 00:40
- Обзор прессы: Появились фото Порошенко из VIP-ложи Олимпийского : Голос Правди 00:39
- Вратарь "Ливерпуля" будет завершать карьеру в "Кривбассе": соцсети о финале Лиги Чемпионов : NewsOne 00:39
- Второй гол Бэйла, который выставил Кариуса лузером : Bigmir)net Новости 00:38
- Счастливые триумфаторы: как Реал праздновал победу в киевском финале ЛЧ : Bigmir)net Новости 00:38
- WP: Клинтон назвала работу мечты - у Цукерберга появился повод волноваться : ИноТВ 00:38
- Роналду в рекордный раз выиграл Лигу чемпионов : Bigmir)net Новости 00:38
- "Реал" виграв Лігу чемпіонів в Києві : Korzo News 00:37
- Реал обыграл Ливерпуль в финале Лиги чемпионов 2018 : ICTV Факти 00:36
- Роналду - лучший бомбардир Лиги чемпионов в сезоне-2017/18 : Football.ua 00:36
- Хет-трик Зидана вошел в историю : Футбольный Клуб 00:36
- "Реал" в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов : IPress.ua 00:36
- Бензема догнал ван Нистелроя по голам в Лиге чемпионов : Football.ua 00:36
- Очередная грубейшая ошибка Кариуса позволила Бэйлу оформить дубль в финале ЛЧ : Football.ua 00:36
- СМИ: Салах пропустит ЧМ-2018 : Футбольный Клуб 00:36
- Финал испортила выходка болельщика : Футбольный Клуб 00:36
- В Москве посетитель Третьяковской галереи уничтожил картину Репина : ForumDaily 00:36